Шансы у "Оленегорского горняка" невелики: ВМС о том, могут ли россияне починить корабль

У России крайне малы шансы восстановить десантный корабль "Оленегорский горняк", подвергшийся атаке дрона. Из-за целого ряда процедур россияне не могут восстановить корабль.

Спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона оценил шансы россиян восстановить "Оленегорский горняк" после атаки, пишет 24 Канал.

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"Оленегорский горняк" вряд ли вернется в северный флот

"Из той информации, что у нас есть – у этого корабля небольшие шансы вернуться в свой северный флот, из которого он пришел в Черное море", – сказал Плетенчук.

Он напомнил, что "Оленегорский горняк" зашел в Черное море вместе с шестью другими кораблями. Кроме того, в акватории находились еще 7 других российских крупных десантных кораблей (БДК).

По его словам, россияне создавали такую армаду из 13 кораблей для того, чтобы захватывать южное материковое побережье Украины.

Но на сегодня видим, что шансов вернуться у него очень мало,

– сказал представитель ВМС.

Что усложняет ремонт "Оленегорского горняка"

Он пояснил, что ремонт "Оленегорского горняка" усложняет ряд факторов, среди которых дефектирование, многие бюрократии и производственные мощности, которые должны быть на соответствующем уровне.

В частности, предприятие, которое займется ремонтом, должно иметь допуск к подобному ремонту, потому что это военный объект и не все имеют отдел, отвечающий за секретность.

Именно из-за этих процедур, как отметил Плетенчук, вероятное восстановление "Оленегорского горняка" невозможно даже через месяц. Кроме того, он обратил внимание, что это старый корабль – 1976 года.

По словам Плетенчука, кораблестроение – это сложная отрасль и "самая дорогая игрушка" для армии. Представитель ВМС отметил, что государственный заказ в России для флота выполняется на 30 – 35% с опозданием примерно на 10 лет.

Он пояснил, что производственные мощности в России не на таком уровне, как они хотели бы. Также в России в среднем износ оборудования кораблестроения составляет 70%.