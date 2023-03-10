Отдал жизнь под Бахмутом: на войне в Украине погиб первый эстонец

На войне в Украине погиб первый эстонец. Речь идет об Иво Юраке, который воевал в составе Интернационального легиона.

Иво Юрак встал на защиту Украины бок о бок с украинцами осенью 2022 года. 7 марта защитник погиб под Бахмутом.

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Что известно об Иво Юраке

Иво Юрак – бывший офицер Сил обороны Эстонии, который осенью 2022 добровольно присоединился к защите Украины. Он воевал в составе Интернационального легиона.

Во вторник 7 марта воин погиб под Бахмутом в результате артиллерийских обстрелов. По имеющимся данным, это первый эстонец, погибший в войне в Украине.

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