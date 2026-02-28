Экс-глава МИД ответил, когда благодаря украинцам произойдет новый перелом в войне

Украина за четыре года войны прошла путь от того, когда западные партнеры не верили в то, что она способна противостоять агрессии и защищаться, до того, что теперь украинцы получили такие возможности, которые могут изменить ход войны. Вскоре такой момент может наступить.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, подчеркнув, что сегодня позволяет Украине иметь уверенность в том, что она способна преодолеть врага. Напомним, что украинская ракета "Фламинго" во время атаки на Воткинский завод в России, могла установить мировой рекорд дальности полета боевого пуска, преодолев 1600 – 1650 километров.

Смотрите также Дроны СБУ устроили "хлопок" на важном узле транспортировки российской нефти в Татарстане

Что доказала Украина западным партнерам?

Огрызко отметил, что в начале полномасштабного вторжения никто из западных партнеров не верил в Украину. Тогдашний президент США Джозеф Байден сказал перед нападением России, что нам предоставят оружие для ведения партизанской войны.

Когда я это прочитал, то подумал, что Байден, конечно, уже человек немножечко в возрасте, но это уже слишком. О какой партизанской войне говорится? Это свидетельствует о том, что они сделали для себя четкий вывод: Украины больше не будет. Будут партизанские отряды в лесах, будет что угодно, но Украина упадет,

– подчеркнул бывший глава МИД.

Так же из Киева перед началом полномасштабного вторжения выезжали все европейские посольства. За исключением немецкого посла, которого потом вывозили, литовского и папского нунция. Остальные, по его словам, сбежали.

И когда они, не веря своим глазам, увидели, что Украина не только не упала, но и стоит, обороняется, контратакует, начались жесты доброй воли уже в течение нескольких недель после того, что произошло. Тогда, по мнению Огрызко, произошел первый психологический слом.

При этом мы, украинцы, сами для себя сделали колоссальный вывод: или вы есть, или вас нет, но мы сильнее, потому что у нас есть дух сопротивления, которого нет у вас,

– подчеркнул он.

Сейчас спрашивают молодых немцев, если бы на Германию произошло нападение, то что бы вы сделали. Они отвечают, что уехали бы из страны, ведь им не нужна Германия. Они, как считает экс-министр иностранных дел, живут в другом мире "мира и дружбы". А у украинцев есть то, что чего у европейцев уже давно нет, и именно благодаря этому Украина выстояла.

Что может приблизить конец войны?

"На этом этапе войны, когда западные партнеры помогают Украине почти всем, чем можно, мы приближаемся, а может уже и приблизились к стратегическому слому в ходе всей войны. Благодаря всем этим ракетным технологиям, и не только "Фламинго", есть еще по меньшей мере 5 – 6 очень мощных элементов с различными тактическими, оперативными, стратегическими задачами. Над всем этим работают специалисты", – подчеркнул Владимир Огрызко.

Сегодня происходит уничтожение ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса и нефтегазовой промышленности, и в этом он видит начало реального конца войны, которую развязала Россия.

Стоит знать. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что удар ракетой "Фламинго" по российскому Воткинскому заводу, где производят "Искандеры", "Ярсы", и "Булавы", это – аналог операции "Паутина", ведь благодаря ей, вероятно, удастся уменьшить обстрелы россиян по Украине с помощью баллистики. Он напомнил, что после операции "Паутина" у врага уменьшилась численность носителей крылатых ракет.

"Если сейчас на переговорах россияне нам говорят: "Выходите из Донбасса", то если эта тенденция сейчас продолжится, тогда мы будем говорить им: "Быстренько убирайтесь из Крыма, Донбасса, Запорожья и всех других территорий, которые вы частично оккупировали". После этого страны-агрессора не будет существовать", – уверен экс-министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что сегодня дипломатия – это украинские герои на поле боя, "Фламинго", украинские F-16, "Богдана" и все другие вещи, которые делают ситуацию на фронте совсем другой.

Как Украина усиливает свои возможности по новому оружию?