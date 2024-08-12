Враг завел штурмовые группы в Волчанск: в ВСУ рассказали детали боев

Российские оккупанты завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области. Оккупанты также пытаются улучшить систему связи.

По состоянию на утро 12 августа Генштаб ВСУ сообщал, что на Харьковском направлении россияне продолжали штурмовые действия. В частности, произошли 5 боевых столкновений в районе Волчанска.

Смотрите также В Волчанске оккупанты используют наемников из Египта, – военные

Что происходит в Волчанске

В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4 добровольческой разведывательно-штурмовой бригады, пытается провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи,

– заявили военные.

По их данным, враг также в районе северо-запада населенного пункта Тихое:

сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки,

осуществляет инженерно-фортификационное совершенствование позиций.

За прошедшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков" произошли 5 боевых столкновений, в ходе которых враг:

нанес 32 удара дронами-камикадзе,

совершил 365 обстрелов наших позиций.

Смотрите также Затянулось уже на 3 месяца: Буданов ответил, когда наступление россиян пойдет на спад

По состоянию на утро 12 августа с начала суток продолжались три боевые столкновения. В частности, два были в районе Волчанска и одно – на Северо-Западе Тихого.

Кстати, командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, что Россия продолжает давить на Севере Харьковской области. Ведь у врага есть четкая задача захватить Волчанск и создать плацдарм для дальнейшего продвижения российских оккупационных войск в тыл группировки Сил обороны, которые держат Купянское направление.