Оккупанты занимают позиции на улицах Волчанска, продолжаются активные бои, – полиция

Правоохранитель Алексей Харьковский рассказал, что ситуация в Волчанске сложная. В частности, там продолжаются активные бои.

На опубликованном видео слышны звуки выстрелов. Главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский рассказал, что оккупанты занимают позиции на улицах города, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Волчанске

Правоохранитель рассказал, что полиция по состоянию на 15 мая 2024 года находится в городе и помогает местным людям эвакуироваться.

Продолжаются активные бои. Мы эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске – крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Поэтому, люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем,

– сказал патрульный.

Что рассказал Алексей Харьковский о ситуации в Волчанске: смотрите видео

Алексей Харьковский перед этим рассказывал в эфире телемарафона, что российские захватчики по состоянию на 15 мая занимают позиции на крайних улицах северной окраины Волчанска. Также враги разрушили город управляемыми авиационными бомбами (КАБами) и артиллерией.

Правоохранитель объяснил, что дома, даже если уцелели, то остались без окон и крыши. То есть там разбито почти 80 – 85% города

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