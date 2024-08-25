Сначала их было 40: в Волчанске на заводе уже месяц заблокировано вражеское подразделение

Ситуация на Харьковщине сложная. Оккупанты пытаются штурмовать на всех активных участках фронта.

Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев рассказал в эфире телемарафона, что активными участками фронта являются район города Волчанск, прилегающие к нему населенные пункты и направление Липцы-Глубокое, где противник также пытается осуществлять штурмовые действия.

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Что известно о заблокированных россиянах в Волчанске

Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" рассказал, что на Харьковщине нет массовой сдачи в плен. Такие случаи носят единичный характер.

После начала Курской операции оккупанты начали в определенные дни чаще использовать FPV-дроны. В среднем оккупанты за сутки наносят беспилотниками от 30 до 40 ударов, в отдельные дни – 50 – 60.

Иногда россияне для логистических задач используют дроны. В частности, так происходит на заблокированном участке, в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе. Там, где уже несколько месяцев заблокировано подразделение и вся логистика осуществляется именно с помощью дронов,

– заявил спикер.

По его словам, именно дронами оккупантам доставляют воду, боекомплект и медикаменты.

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Виталий Саранцев рассказал, что с самого начала там было ориентировочно 40 российских захватчиков. Там есть потери, есть раненые лежачие, а есть те, которые могут воевать.

Точную цифру я вам сейчас не могу назвать по определенным соображениям... Они (россияне – 24 Канал) не выходят. Они там фактически заблокированы. Они ограничены в своих действиях: не могут выйти, не могут передвигаться извне,

– пояснил представитель.

По его словам, внешняя помощь, которые им поступает – исключительно с помощью дронов.

Какая ситуация в Волчанске

Виталий Саранцев заверил, что украинские военные останавливают попытки противника продвинуться. Враг несет потери и отступает.

По контратаке ВСУ на Харьковщине, то Украина частично улучшает тактическое положение на определенных локациях. Однако представитель объяснил, что об этом сообщат позже.

В Волчанске оккупанты постоянно переформировывают штурмовые группы, потому что они несут большие потери. Они также привлекают резервы, проводят внутреннюю ротацию.

Также оккупанты пытаются как можно лучше подготовиться к проведению штурмовых действий.