В Волновахе пьяный оккупант насмерть сбил "главного бухгалтера МВД"

Во временно оккупированной Волновахе пьяный оккупант за рулем КАМАЗа протаранил легковой автомобиль, за рулем которого была коллаборантка, "главный бухгалтер МВД" Елена Кириченко. От полученных травм она погибла на месте.

Инцидент произошел вечером 9 ноября в Донецкой области. О смертельной аварии сообщают в сети, передает 24 Канал.

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В Волновахе оккупант сбил коллаборантку

Как сообщает телеграм-канал "Astra", Александр Ситчихин совершил смертельное ДТП во временно оккупированном Волновахе. Он пьяным сел за руль бензовоза КамАЗ и столкнулся с легковым автомобилем ЗАЗ "Славута". Известно, что военный родом из Приморья.



Александр Ситчихин устроил смертельное ДТП в Волновахе / Фото из соцсетей

За рулем "Славуты" была Елена Кириченко. От полученных травм она погибла на месте аварии.

К слову, Кириченко занимала должность так называемого "главного бухгалтера МВД ДНР". Оккупационная полиция уже начала расследование дела. По версии "следствия", пьяный россиянин протаранил авто, когда легковик ехал впереди.

В Мариуполе взорвали автомобиль одного из российских "полициантов"

Во временно оккупированном Мариуполе 10 ноября взорвали автомобиль одного из российских "полициантов". Это произошло на проспекте Металлургов. Подарок был передан активистами сопротивления. В сети они сообщили, что "подарок" передали по случаю дня милиции, который россияне празднуют 10 ноября.

"Сегодня полицаи празднуют профессионально праздник в Мариуполе. Мы свой подарочек уже передали. Теперь осталось посмотреть – угостят ли товарищей/коллег или зажмут? Ну, учитывая потенциально госпитализированных…." – прокомментировали взрыв в "Мариуполь.Сопротивление".

Оккупанты заявили, что в Мариуполе просто "горел автомобиль". По их словам, причиной этого стало якобы "возгорание газобаллонного оборудования". В сети даже опубликовали кадры автомобиля. Впрочем, на них видно, что ГБО – целое и даже не повреждено пожаром. Также на опубликованных в сети кадрах видно, что возгорание произошло под водительским колесом. Однако пропагандисты и дальше заявляют о "самовоспламенении" автомобиля.