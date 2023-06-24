В Воронежской области сбили российский самолет, — СМИ

В Воронежской области аварии потерпел самолет АН-24. Вероятно, его могли сбить вагнеровцы.

О сбитом самолете над Воронежской областью сообщают российские телеграм-каналы. Российский АН-24 упал вблизи населенного пункта Кантемировка, сообщает 24 Канал.

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В России снова "самолет"

В сети сообщают, что вблизи поселка Кантемировка упал российский самолет АН-24. Вероятно, его могли сбить вагнеровцы, однако официального подтверждения пока нет.

Смотрите на карте, где упал самолет