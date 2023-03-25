Почему бы нет, – в Воздушных Силах допускают привлечение иностранцев и объяснили, что для этого нужно

Иностранцы могут служить в воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого нужно иметь военно-учетную специальность.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Воздушные силы обращались тысячи человек.

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В ВСУ обращались тысячи человек

Игнат отметил, что обращалось много людей, связанных с авиацией, в том числе и граждане других государств.

Было очень много людей, связанных с авиацией. Это украинцы, работающие за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств,

– сказал он.

Спикер подчеркнул, что для Украины привлечение иностранцев не является чем-то новым. В частности, Игнат напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлекаются в борьбу против российской агрессии на стороне Украины.

"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", – отметил Игнат.

В то же время он сказал, что из-за того, что Украина эксплуатирует советскую технику, иностранцы не нужны, ведь хватает своих пилотов. Другое дело, если Украина получит западные самолеты, например, F-16.

Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, возможно, появятся (иностранцы – 24 Канал). Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа.

– резюмировал Игнат.

"Самый смертоносный" пилот готов защищать небо Украины

Подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs, которого называют "самым смертоносным" пилотом F-16, заявил, что готов защищать небо над Украиной.

Американский военный считает, что партнеры передадут ВСУ западные самолеты, и самое важное – найти людей, уже имеющих тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждающихся в обучении.

Гемптон совершил 151 боевой вылет и имеет едва ли не больше военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четырьмя Почетными крестами летных заслуг за чрезвычайный героизм и восемью "Воздушными медалями" действий в воздухе.

Что известно о передаче Украине западных самолетов