Почему бы нет, – в Воздушных Силах допускают привлечение иностранцев и объяснили, что для этого нужно
Иностранцы могут служить в воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого нужно иметь военно-учетную специальность.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Воздушные силы обращались тысячи человек.
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В ВСУ обращались тысячи человек
Игнат отметил, что обращалось много людей, связанных с авиацией, в том числе и граждане других государств.
Было очень много людей, связанных с авиацией. Это украинцы, работающие за границей на разных типах авиационной техники. Все предлагали свою помощь, чтобы встать на защиту Украины. Среди них были и граждане других государств,
– сказал он.
Спикер подчеркнул, что для Украины привлечение иностранцев не является чем-то новым. В частности, Игнат напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлекаются в борьбу против российской агрессии на стороне Украины.
"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", – отметил Игнат.
В то же время он сказал, что из-за того, что Украина эксплуатирует советскую технику, иностранцы не нужны, ведь хватает своих пилотов. Другое дело, если Украина получит западные самолеты, например, F-16.
Если у нас появятся F-16 или другие образцы техники, возможно, появятся (иностранцы – 24 Канал). Потому что даже опыт людей, имеющих большой стаж работы с этой техникой, понадобится и в плане инструктажа.
– резюмировал Игнат.
"Самый смертоносный" пилот готов защищать небо Украины
- Подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs, которого называют "самым смертоносным" пилотом F-16, заявил, что готов защищать небо над Украиной.
- Американский военный считает, что партнеры передадут ВСУ западные самолеты, и самое важное – найти людей, уже имеющих тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждающихся в обучении.
- Гемптон совершил 151 боевой вылет и имеет едва ли не больше военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четырьмя Почетными крестами летных заслуг за чрезвычайный героизм и восемью "Воздушными медалями" действий в воздухе.
Что известно о передаче Украине западных самолетов
- Недавно западные партнеры впервые с начала вторжения передали Украине самолеты. Речь идет о словацких и польских МиГ-29, которые также есть на вооружении Воздушных Сил Украины.
- В то же время, Украина стремится получить многоцелевой истребитель F-16. Этот тип самолета наиболее распространен в мире и поможет украинским военным выполнять сразу несколько целей. В частности, сдерживать авиацию противника и защищать от ракетных ударов.
- Также F-16 существенно преобладает истребители, которыми располагает Украина, в контексте использования оружия. Например, ракеты HARM, адаптированные к МиГ-29, более эффективно запускались с F-16.
- Передача F-16 зависит от решения США, ведь именно американцы производили эти самолеты. Чтобы партнеры начали передавать Украине эти самолеты, необходимо согласие Вашингтона. Президент США Джо Байден сказал, что Америка пока не планирует поставлять Украину истребители. Однако он не комментировал тему реэкспорта самолетов.