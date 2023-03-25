Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у Повітряні сили зверталися тисячі людей.

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У ЗСУ зверталися тисячі людей

Ігнат зазначив, що зверталося багато людей, які пов'язані з авіацією, зокрема й громадяни інших держав.

Було дуже багато від людей, пов'язаних з авіацією. Це українці, які працюють за кордоном на різних типах авіаційної техніки. Усі пропонували свою допомогу, щоб стати на захист України. Серед них були й громадяни інших держав,

– сказав він.

Речник наголосив, що для України залучення іноземців не є чимось новим. Зокрема, Ігнат нагадав, що в ЗСУ є іноземні легіони, які долучаються до боротьби проти російської агресії на боці України.

"То чому б ні. Якщо є військово-облікова спеціальність як пілот, інженерно-авіаційний склад, то ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями ЗСУ. Громадянин іншої держави, але військовослужбовець ЗСУ. І долучатися на ту чи іншу спеціальність", – зазначив Ігнат.

Водночас він сказав, що через те, що Україна експлуатує радянську техніку, то іноземці не потрібні, адже вистачає своїх пілотів. Інша справа, якщо Україна отримає західні літаки, наприклад F-16.

Якщо у нас з'являться F-16 або інші зразки техніки, то, можливо, з'являться (іноземці – 24 Канал). Тому що навіть досвід людей, які мають великий стаж роботи з цією технікою, знадобиться і в плані інструктажу,

– резюмував Ігнат.

"Найсмертоносніший" пілот готовий захищати небо України

Підполковник у відставці Ден Гемптон із позивним Two Dogs, якого називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16, заявив, що готовий захищати небо над Україною.

Американський військовий вважає, що партнери передадуть ЗСУ західні літаки, і найважливіше – знайти людей, які вже мають тисячі годин польотів на тих винищувачах і не потребують навчання.

Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США від часів війни у В'єтнамі, включно з Пурпуровим серцем, чотирма Почесними хрестами льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісьмома "Повітряними медалями" ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі.

Що відомо про передачу Україні західних літаків