Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог, боєць ЗСУ Кирило Сазонов. Він додав, що "червоні лінії", які ставлять союзники, раніше вже неодноразово "перекреслювались".

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Союзники давали озброєння для партизанської війни

Він розповів, що Україна почала отримувати західні зразки озброєння задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ще у 2018 році Україна отримала перші комплекти ПТРК Javelin, а за кілька місяців до початку великої війни союзники надіслали нам багато протитанкової зброї та зенітно-ракетних систем.

"Ми отримували це з розрахунку, що це знадобиться диверсантам та партизанам, адже західні аналітики й розвідка казали, що Україна буде "подавлена" протягом тижня. Після цього розпочнеться партизанська війна", – наголосив Сазонов.

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За його словами, для партизанської війни не потрібні артилерія та танки, а тому союзники надавали саме таку номенклатуру військового озброєння на початку війни.

"Після того, як Україна вистояла, нам почали давати САУ (самохідні артилерійські установки – 24 Канал) і тут з’явилась перша червона лінія – HIMARS, мовляв, їх ніхто не дасть", – додав військовий.

"Ні" зараз – це не обов’язково "ні" потім

Кирило Сазонов зазначив, що перш ніж отримати серйозне військове озброєння тривали перемовини з нашими союзниками, які водночас дивились за реакцією росіян. Так Україна отримала перші дві установки HIMARS, а згодом їх ставало все більше і більше.

"Танки стали новою червоною лінією, після HIMARS. Нам казали: беріть БМП, БТР, бо танк це вже наступальне озброєння. Танки отримали, а тепер кажуть, що авіації не буде: беріть ППО, закривайте ним небо, але авіацію не отримаєте", – розповів військовий.

За словами Сазонова, українці зрозуміли, що означає "ні" від союзників – це лише "ні" у конкретний момент часу, а згодом Україна все ж отримає необхідну військову техніку.

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