Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог, боєць ЗСУ Кирило Сазонов. Він додав, що "червоні лінії", які ставлять союзники, раніше вже неодноразово "перекреслювались".
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Союзники давали озброєння для партизанської війни
Він розповів, що Україна почала отримувати західні зразки озброєння задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ще у 2018 році Україна отримала перші комплекти ПТРК Javelin, а за кілька місяців до початку великої війни союзники надіслали нам багато протитанкової зброї та зенітно-ракетних систем.
"Ми отримували це з розрахунку, що це знадобиться диверсантам та партизанам, адже західні аналітики й розвідка казали, що Україна буде "подавлена" протягом тижня. Після цього розпочнеться партизанська війна", – наголосив Сазонов.
Український військовий про майбутній контрнаступ: дивитись відео
За його словами, для партизанської війни не потрібні артилерія та танки, а тому союзники надавали саме таку номенклатуру військового озброєння на початку війни.
"Після того, як Україна вистояла, нам почали давати САУ (самохідні артилерійські установки – 24 Канал) і тут з’явилась перша червона лінія – HIMARS, мовляв, їх ніхто не дасть", – додав військовий.
"Ні" зараз – це не обов’язково "ні" потім
Кирило Сазонов зазначив, що перш ніж отримати серйозне військове озброєння тривали перемовини з нашими союзниками, які водночас дивились за реакцією росіян. Так Україна отримала перші дві установки HIMARS, а згодом їх ставало все більше і більше.
"Танки стали новою червоною лінією, після HIMARS. Нам казали: беріть БМП, БТР, бо танк це вже наступальне озброєння. Танки отримали, а тепер кажуть, що авіації не буде: беріть ППО, закривайте ним небо, але авіацію не отримаєте", – розповів військовий.
За словами Сазонова, українці зрозуміли, що означає "ні" від союзників – це лише "ні" у конкретний момент часу, а згодом Україна все ж отримає необхідну військову техніку.
Що відомо про постачання Україні західних винищувачів
- Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив, що надання Україні винищувачів F-16 могло б змінити перебіг війни, яку розв'язала Росія.
- 10 березня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна могла б розглянути надання Україні винищувачів. Її заява стала несподіванкою для Міноборони Фінляндії.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу 13 МіГ-29 для боротьби з російськими військами. Напередодні, про передачу чотирьох бойових літаків МіГ-29 заявив президент Польщі Анджей Дуда.