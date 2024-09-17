В Воздушных силах объяснили неожиданную тревогу во Львовской и Ивано-Франковской областях

Во Львовской и Ивано-Франковской областях 17 сентября объявили необычную воздушную тревогу, поскольку угроза сохранялась только в этих двух западных регионах.

Причины объявления тревоги объяснило командование Воздушных сил. Отмечают, что угроза была связана с неустановленным воздушным объектом.

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"Воздушная тревога во Львовской и Ивано-Франковской областях связана с возможной боевой работой по неустановленной воздушной цели", – говорится в сообщении ПС.

Заметим, что об угрозе для Львовской области сообщили мониторинговые каналы в 12:01, в Ивано-Франковской – в 12:04. Тревога продолжалась почти час, уже в 12:58 объявили отбой.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщал о вероятности атаки дрона.

"Есть угроза ударных беспилотников. Не игнорируйте", – отметил Козицкий.



Как выглядела карта воздушных тревог / Скриншот еМапа

Ночная атака "Шахедов"

В ночь на 17 августа Россия запустила по Украине 51 ударный беспилотник. Силы ПВО уничтожили 34 дрона. Оккупанты атаковали из Курска и Приморско-Ахтарска – Россия, а также с мыса Чауда во временно аннексированном Крыму.

В отчете командования Воздушных сил отмечалось, что 12 БпЛА были локально потеряны в нескольких регионах Украины. Также 2 вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.