В Воздушных Силах опровергли информацию о сбивании гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

В Воздушных Силах заявили, что не сбивали гиперзвуковую ракету типа "Кинжал". В ночь на 4 мая действительно была угроза, но в ВСУ утверждают, что применение баллистических ракет не было зафиксировано.

Начальник КМВА Сергей Попко заявлял, что оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и, вероятно, ракетами баллистического типа. Однако спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат опроверг сбивание гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает 24 Канал.

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Что говорят в Воздушных Силах

В комментарии Суспильному Игнат заявил, что угроза применения баллистических ракет в ночь на 4 мая действительно была, однако враг не совершал пуски.

Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы,

– заявил Юрий Игнат в комментарии журналистам.

Журналисты 24 Канала тоже пытались связаться с Воздушными Силами, но там не комментируют ситуацию.

Вместе с тем, в пресс-службе командования заявили, что комментариев и включений спикеров Воздушных Сил не будет. За дополнительной информацией посоветовали обратиться к первоисточникам, распространившим заявки по сбитию гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал", – к Киевской городской военной администрации и ресурсу Defence Express, который распространил заявления по сбитию.

Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвали сбитие ракеты типа "Кинжал" фейком. Там подчеркнули, что в ночь на 4 мая в воздушном пространстве Украины не фиксировали баллистических целей.

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