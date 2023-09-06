В Воздушных силах предупредили о возможных пусках "Шахедов"

Украинцев предупредили об опасности. Существует высокая вероятность того, что российские оккупанты снова запустили иранские дроны-камикадзе.

Российские захватчики могли запустить "Шахеды". Об этом в соцсетях написали Воздушные силы ВСУ.

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К украинцам обратились с важным сообщением

Как сообщили в ПС, россияне могли запустить несколько групп ударных беспилотников. Речь идет о дронах типа Shahed.

Украинцев попросили следить за сообщениями на случай смены обстановки. Также их призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Несколько позже в Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения врагом ударных БпЛА для жителей Сумщины.

Что сказали Силы обороны Юга

Силы обороны Юга также предупредили жителей Украины о высоком уровне ракетной угрозы. Ведь к вечеру российские захватчики вывели в Черное море надводный ракетоноситель. Это фрегат "Адмирал Эссен", который может быть снаряжен 8 "Калибрами".

По сигналу воздушной тревоги следует переходить в укрытие. Предупреждены – значит, вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно,

– говорится в сообщении.

Украинцев призывали беречь себя так, как Силы обороны берегут Украину.

Что известно о последней атаке России