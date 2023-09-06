В Воздушных силах предупредили о возможных пусках "Шахедов"
Источник:Воздушные силы ВСУ
Украинцев предупредили об опасности. Существует высокая вероятность того, что российские оккупанты снова запустили иранские дроны-камикадзе.
Российские захватчики могли запустить "Шахеды". Об этом в соцсетях написали Воздушные силы ВСУ.
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К украинцам обратились с важным сообщением
Как сообщили в ПС, россияне могли запустить несколько групп ударных беспилотников. Речь идет о дронах типа Shahed.
Украинцев попросили следить за сообщениями на случай смены обстановки. Также их призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Несколько позже в Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения врагом ударных БпЛА для жителей Сумщины.
Что сказали Силы обороны Юга
Силы обороны Юга также предупредили жителей Украины о высоком уровне ракетной угрозы. Ведь к вечеру российские захватчики вывели в Черное море надводный ракетоноситель. Это фрегат "Адмирал Эссен", который может быть снаряжен 8 "Калибрами".
По сигналу воздушной тревоги следует переходить в укрытие. Предупреждены – значит, вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно,
– говорится в сообщении.
Украинцев призывали беречь себя так, как Силы обороны берегут Украину.
Что известно о последней атаке России
- Государство-террорист в ночь с 5 на 6 сентября применило 25 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Оккупанты их запустили с юго-восточного и южного направлений.
- Россияне выпустили 3 группы дронов. Захватчики атаковали Измаильский район на протяжении 3 часов. Наши защитники сбили 15 дронов-камикадзе.
- Также 9 российских самолетов Ту-95мс выпустили из района Энгельса 7 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. А еще оккупанты запустили 1 баллистическую ракету "Искандер-М". Все эти ракеты удалось сбить.