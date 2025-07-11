В Воздушных Силах рассказали, сколько "Шахедов" в небе над Украиной было утром и ночью

Российский террор продолжается. На утро 11 июля известно, что в небе находится до 20 "Шахедов". Ночью количество вражеских дронов достигало около 50, из них 38 БпЛА ударного типа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Россия атакует Украину "Шахедами"

Утром в пятницу, 11 июля, под вражескую атаку дронов попали Одесская и Киевская области. Игнат рассказал, что россияне уже не впервые применяют БпЛА днем после ночных обстрелов.

По состоянию на 09:52 он сообщил об около 20 "Шахедов", которые двигались по Украине с разных направлений. Точное количество дронов, которые запустили враги, будет известно после отражения атаки.

Ночью россияне атаковали около 50 беспилотниками. Это в основном ударные дроны (не менее 38 штук) и БпЛА других типов. Юрий Игнат добавил, что около 25 дронов смогла сбить украинская ПВО.

Сейчас новая атака, поэтому, собственно, результаты боевой работы за ночь, которые мы около 09:00 публикуем, мы отсрочим на несколько более поздний срок, уже учитывая эту утреннюю атаку,

– сообщил Игнат.

Военный отметил, что труднее всего сбивать вражеские БпЛА на прифронтовых территориях. Ночью "Шахеды" били по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Поэтому там процент сбивания дронов меньше.