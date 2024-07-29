В Раде зарегистрирован закон, который облегчит жизнь застройщиков: что на самом деле предлагают авторы
Источник:"Игла"
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен был бы облегчить жизнь застройщиков. Впрочем, как оказалось, он должен стать тревожным звоночком для украинцев.
Речь идет о законопроекте №11184. Внесли его на рассмотрение парламента под предлогом восстановления и заботы о внутренне перемещенных украинцах.
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Законопроект содержит коррупционные риски
Сейчас в Украине действует предохранитель неконтролируемой застройки – целевое назначение земли.
Если застройщик хочет возвести высотку вместо зеленой зоны – за изменение целевого назначения участка должен проголосовать местный совет,
– объясняют в общественной инициативе "Игла".
В конце концов, чтобы этой преграды не было, нардеп от партии "Слуга народа" подал проект, который предусматривает возможность изменять целевое назначение участка в случае, если градостроительная документация не внесена в земельный кадастр. Эту инициативу поддержали в целом двадцать нардепов, а среди авторов законопроекта есть еще два депутата от "Слуги народа" – Александр Горобец и Сергей Бунин.
В Ассоциации городов Украины заявили, что этот закопроект будет сужать права муниципалитетов, а еще – содержит коррупционные риски.
"В дополнение этот проект закрепляет новые возможности для агробаронов: они в случае принятия закона смогут получить доступ к особо ценным землям. Такая инициатива также имеет свое объяснение: ключевой автор изменений – нардеп Чернявский, выходец из агробизнеса и заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики. Группа депутатов, которая во главе с Чернявским подала этот проект, так действует не впервые. Почти тот же коллектив авторов зарегистрировал еще одну инициативу, которая предусматривает амнистию дерибанщикам и карт-бланш чиновникам на отчуждение лесов, прибрежных и пограничных полос, заповедников, ландшафтных парков, памятников природы, ботанических садов и т.д.", – говорится в материале издания.
Речь идет о закопроекте №11185. Сейчас общины и государство могут возвращать незаконно выделенные в частную собственность леса, земли природно-заповедного фонда и прибрежные через суды в течение любого времени, а этим законопроектом предлагают ограничиться сроком в пять лет.
В "Голке" отметили, что номера обоих законопроектов свидетельствуют о том, что их подавали в один и тот же день. "Время подачи также совпадает с массированной информационной кампанией в поддержку скандально известного бизнесмена Игоря Мазепы, которого Государственное бюро расследований обвиняет в махинациях с землей", – добавили там.
К слову, упомянутые инициативы должен рассмотреть комитет, который возглавляет председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая лоббирует скандальный градостроительный законопроект №5655. Интересы застройщиков лоббируются также через комитет правовой политики, который возглавляет Денис Маслов.
Что предусматривает законопроект
По закону, все земли должны быть включены в различные функциональные зоны, которые определяют, к какой категории относится участок и его целевое назначение:
- земли жилой и общественной застройки,
- озелененные, ландшафтные и рекреационные,
- историко-культурного назначения,
- для производственной и складской застройки,
- земли транспортных и инженерных коммуникаций.
Они должны быть частью планов развития территорий общин и быть внесенными в Государственный земельный кадастр.
"Наличие функциональных зон существенно упрощает процесс изменения целевого назначения земельного участка, ведь тогда сразу видно, какое ее использование планируется в соответствии с градостроительной документацией. На самом деле функциональных зон может быть сотни тысяч по всей стране. Но по состоянию на сейчас в Государственном земельном кадастре обработано только 41 заявление о внесении таких функциональных зон. Одна заявка на внесение функциональной зоны может включать в себя несколько видов таких зон. Так вот, если говорить о количестве видов функциональных зон, то их учитывается в кадастре 141. Общей площадью 3710 гектаров, а это значительно меньше 1% всей территории Украины. Это происходит медленными темпами, потому что стоимость таких работ довольно высока", – объяснил исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко.
Между тем авторы законопроекта №11184 предлагают, чтобы в случаях, когда таких функциональных зон нет в кадастре, можно было менять целевое назначение земельных участков без учета таких зон. А речь идет, соответственно, о почти всех земельных участках на территории Украины.
Сейчас закон предусматривает, что для строительства промышленных объектов, можно изменить целевое назначение земли (исключением являются природоохранные и исторические зоны) только за пределами населенных пунктов.
Если же законопроект примут, изменение целевого назначения станет возможным и для земель в пределах населенных пунктов, на которых застройщики смогут строить жилые и нежилые сооружения,
– говорят активисты.
Согласно упомянутому законопроекту застройщики смогут договариваться об изменении целевого назначения участка напрямую с главным архитектором. А это может способствовать злоупотреблениям и увеличению коррупционных рисков.
"Владельцам участков предлагается по их усмотрению определять целевое назначение, без позиции общества, что повлечет массовую хаотичную застройку. Закладываются также и коррупционные риски – без градостроительной документации и решения местного совета право принятия решения о строительстве предоставляется единолично архитектору. Соответственно, не предусматривается общественное обсуждение или экологическая экспертиза", – отметил исполнительный директор ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
Все детали должны согласовываться с генеральным планом населенного пункта, а не получить градостроительные условия и ограничения застройщик может в трех случаях:
- представление неполного перечня документов,
- выявление недостоверных сведений в документах, удостоверяющих право собственности или пользования земельным участком, или в документах, удостоверяющих право собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке,
- несоответствие намерений застройки требованиям градостроительной документации на местном уровне.
Авторы законопроекта "О благоприятных условиях для развития бизнеса" предлагают оставить только одно из этих условий – представление неполного пакета документов. Также, по словам активистов, нардепы предлагают убрать возможность внесения любых изменений в градостроительные условия и ограничения, оставив только вариант с их отменой согласно решению суда. "А учитывая возможные изменения в закон, сделать это будет почти невозможно", – отмечают там.
При таких условиях может начаться хаотичная застройка без соблюдения каких-либо правил и без учета мнения общин.
К слову, подобные законопроекты с, на первый взгляд, незначительными изменениями начали активно появляться после того, как президент Зеленский не подписал упомянутую выше градостроительную "реформу" №5655.
Но суммарно это выглядит как организованная попытка изменить правила в интересах крупного строительного бизнеса. То есть малыми шагами делают то, что не удалось сделать с первой попытки,
– отмечают в "Голке".
Как законопроект повлияет на экологию
В законопроекте также предусматриваются "бонусы" не только для застройщиков, но и для агробизнеса. Если его поддержат, то можно ожидать неконтролируемое уничтожение степей или корчевание самосейных лесов.
"Суть классификатора проста: если участок входит в зону "территории для сенокошения и выпаса скота", то там не может быть целевое назначение "сельскохозяйственное товарное производство". То есть здесь нельзя будет распахивать, но можно косить сено, пасти скот, создавать заповедные территории", – отметил аналитик общественной организации "Украинская природоохранная группа" Петр Тестов.
Об опасности от принятия этого закона говорила и член экологического комитета Верховной Рады Юлия Овчинникова.
Это чрезвычайно вредно для климата и биоразнообразия. Считаю, что наоборот надо ускорить разработку документации, которая определит границы функциональных зон и таким образом сохранить степи и луга,
– отметила она.
Активисты также добавили, что одновременное появление ряда проектов, выгодных крупному бизнесу, может свидетельствовать о деятельности картеля, который взаимодействует с законодателями.Справочно. Картельные сговоры возникают тогда, когда крупные игроки из одного сектора объединяются и делают все для создания выгодных для себя условия. Они запрещены европейским законодательством. Антимонопольный комитет Украины замечает о вреде от картелей и отмечает, что они влияют на значительное снижение благосостояния общества.