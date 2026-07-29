В ВСУ начали проверку "справедливого распределения личного состава" по боевым подразделениям

В Вооруженных Силах Украины начата проверка укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава.

Об этом в среду, 29 июля, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что будут проверять в ВСУ?

По словам Генштаба, ключевой целью проверки является оценка фактического состояния укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также анализ эффективности распределения военнослужащих между подразделениями и определение направлений для совершенствования вопросов кадрового обеспечения.

В частности, в ходе проверки оценивается эффективность и справедливость распределения личного состава с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала. Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

На заявление Генштаба уже отреагировал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Очень хорошая новость от команды нового Главнокомандующего. Уверен, что дальше будет то же самое, но в отношении ресурсов. Аудит и распределение оружия и прочего (дроны, РЭБ, РЛС). Эпоха ручного "распределения" закончилась,

– написал "Флэш".

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявлял, что новое военное руководство готовит модернизацию Сил обороны Украины. По словам президента, процесс должен пройти слаженно, чтобы не оставить России никаких возможностей воспользоваться изменениями.