Про це в середу, 29 липня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що перевірятимуть у ЗСУ?

За словами Генштабу, ключовою метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також аналіз ефективності розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначення напрямів для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

Зокрема, під час перевірки оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

На заяву Генштабу вже відреагував радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дуже добра новина від команди нового Головкома. Далі впевнений буде теж саме але по ресурсам. Аудит та розподіл зброї та іншого (дрони, РЕБ, РЛС). Епоха ручного "розподілу" закінчилась,

– написав "Флеш".

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявляв, що нове військове керівництво готує модернізацію Сил оборони України. За словами президента, процес має відбутися злагоджено, щоб не залишити Росії жодних можливостей скористатися змінами.