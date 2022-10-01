В ВСУ назвали населенные пункты, которые удалось освободить возле Лимана: показываем на карте

Украинские военные все ближе подходят к важному городу Лиман, Донецкая область. Все населенные пункты возле него уже под контролем ВСУ.

ВСУ стоят под Лиманом

Российская группировка в районе Лимана окружена. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель восточного управления ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, наши воины уже освободили Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышиво и Ставки. Все эти населенные пункты граничат с Лиманом. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.

ВСУ приблизились к Лиману / Карта Deep State Map

Лиман очень важен, ведь это очередной шаг для освобождения украинского Донбасса, возможность пойти на Кременную и Северодонецк. Психологически это тоже важно, ведь теперь ВСУ диктуют правила,

– подчеркнул Череватый.

Он добавил, что в Лимане есть около 5 – 5,5 тысяч захватчиков Однако после активных боевых действий их стало меньше. В то же время, некоторые группы пытаются прорваться. Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают врага.

Кроме того, некоторые русские солдаты уже сдаются в плен.

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Когда ВСУ освободят Лиман

Исследователи американского Института изучения войны 1 октября заявили, что в течение следующих 72 часов ВСУ, вероятно, освободят Лиман от российской оккупации. Благодаря этому наши воины смогут продвинуться в глубь Донецкой области.

Кстати, командование россиян запретило им выходить из Лимана. Так те уже звонят своим родным и прощаются.

Кратко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки наши военные успешно отбили атаки врага возле Нью-Йорка, Зайцево и Соледара.

ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов, 16 танков, 17 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, вертолет, 6 БпЛА и 18 единиц автомобильной техники.

Больше потерь за сутки противнику нанесли на Краматорском и Донецком направлениях.

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