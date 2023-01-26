В ВСУ объяснили, какой "воздушный бой" состоялся в Винницкой области

Вооруженные Силы Украины рассказали, что произошло во время воздушной тревоги в Винницкой области. По данным Воздушных сил, у врагов тактика не меняется.

Соответствующую информацию рассказал в эксклюзивном комментарии в эфире 24 канала Юрий Игнат. Он также пояснил, что россияне обычно после ночных атак используют крылатые ракеты. Также могут использовать "Калибры".

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Что произошло в Винницкой области

Юрий Игнат также рассказал, что значит формулировка главы Винницкой ОВА о том, что ориентировочно в 9 часов 26 января шло "воздушное сражение".

Противовоздушное сражение. Возможно, кто-то ошибся и забыл дописать "противо". Противовоздушное сражение, противовоздушная оборона. То есть очевидно, что технически там где-то (ошиблись – 24 Канал)… Немножко испугали,

– объяснил Юрий Игнат.

Представитель командования Воздушных сил рассказал, что это не значит, что самолеты залетели в воздушное пространство Украины. На самом деле противовоздушное сражение означает, что наши самолеты или силы ПВО уничтожают вражеские ракеты и дроны.

Какая ситуация в Винницкой области

Ориентировочно в 7:46 26 января в Винницкой области и на остальной территории Украины прозвучала воздушная тревога. Людей предупредили об угрозе массированной ракетной атаки и призвали находиться в укрытиях.

Ориентировочно в 9:10 и 9:30 мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил о работе ПВО.

Ориентировочно в 10 часов 26 января Сергей Борзов написал, что в области есть попадание вражеских ракет. Люди не пострадали. Все оперативные службы работали на месте.

По состоянию на 10:39 глава Хмельницкой ОВА предупредил, что возможна вторая волна ракет. Он призвал людей находиться в укрытиях.