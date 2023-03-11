Россия понесла огромные потери за сутки на Востоке: в ВСУ объяснили, чем обусловлены такие цифры
11 марта в Генштабе ВСУ опубликовали поразительную статистику потерь России. В частности, за прошедшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали 1 010 оккупантов.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию. К слову, за сутки враг потерял также много бронетехники.
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Чем обусловлены такие безумные потери врага
Череватый рассказал, что на Лиманско-Купянском отрезке фронта враг стал больше привлекать бронетехнику.
Ну и соответственно наши защитники на этом направлении начали ее больше уничтожать. Так было все последние недели и эти сутки не стали исключением,
– заявил спикер.
Он добавил, что на Лиманском и Купянском направлениях за сутки Силы обороны уничтожили 4 танка и еще 4 – подбили.
Среди "демилитаризованной" техники был один из новейших российских танков Т-80 и три Т-72 (базовые танки российской армии). Кроме того, наши защитники уничтожили две новейшие российские БМП-3.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Военный рассказал, что вся неделя на Востоке была насыщена активными боевыми действиями.
За последние сутки враг обстрелял Бахмутское направление 157 раз разными видами артиллерий и РСЗО. Также в течение суток произошло 53 боестолкновения.
Что касается самого Бахмута, то оккупанты обстреляли город 16 раз. Еще 23 боестолкновения произошли непосредственно в самом городе.
Следовательно, в ходе боев Силы обороны ликвидировали 221 оккупанта, еще 314 ранили.
Актуальные потери врага на 11 марта
За минувшие сутки оккупанты пополнили статистику Генштаба на 1010 человек. В общей сложности с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 158 000 своих воинов. Однако стоит напомнить, что это количество неточно, ведь подсчет усложняют интенсивные бои.
Потери россиян в технике:
- танков – 3 458;
- боевых бронированных машин – 6 762;
- артиллерийских систем – 2 483;
- РСЗО – 493;
- средств ПВО – 257;
- самолетов – 304;
- вертолетов – 289;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 108;
- крылатых ракет – 907;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 344;
- специальной техники – 242.