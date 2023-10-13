Придерживают для своих стратегических задач: в ВСУ объяснили затишье с ракетными обстрелами
Российские военные с 21 сентября не наносили массированных ударов по Украине дальнобойными ракетами. В Воздушных Силах ВСУ объяснили, с чем может быть связана так называемая пауза обстрелов.
По всей вероятности, Россия выдерживает паузу, чтобы дать своей промышленности возможность накопить определенное количество ракет. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Россия пытается придержать ракеты для будущих обстрелов
"Россияне не могут использовать их (ракеты – 24 Канал) так интенсивно, без того, чтобы опорожнять запасы их стратегического неприкосновенного запаса", – заявил Игнат.
Спикер подчеркнул, что россияне уже давно "залезли" в неприкосновенный запас.
Поэтому вероятно, что те дальнобойные ракеты, которые могут лететь с дальностью до 5 500 километров, в частности ракеты Х-101, они будут пытаться придержать для каких-то своих стратегических задач,
– сказал Игнат.
Почему Россия не откажется от ракетных ударов
Также спикер рассказал, почему Россия не может применять только "Шахеды" и отказаться от практики ракетных ударов.
Игнат напомнил, что во время прошедшей кампании, в рамках которой Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, россияне наносили комбинированные удары. В частности, оккупанты выпускали ракеты разного базирования и использовали "Шахеды".
Спикер заявил, что Россия продолжит использовать "Шахеды" и дальше, однако он отметил, что Украина усиливает ПВО, получая средства для борьбы против дронов.
Поэтому Игнат констатировал, что Россия одними "Шахедами" не обойдется и врагу нужно накапливать арсенал ракет.
Отметим, что Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут комплексы MSI-DS Terrahawk Paladin. Эти системы помогут Украине сбивать вражеские дроны.
Добавим, что предыдущий подобный перерыв в нанесении ракетных ударов произошел в период с 9 марта – 28 апреля 2023 года, то есть 51 день.