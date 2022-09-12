Есть ряд причин: в ВСУ объяснили значительные успехи наступления на Харьковском направлении
Источник:ВВС
Вооруженные Силы Украины преуспели на Харьковском направлении благодаря совокупности различных факторов. А результаты наступления имеют для нашего государства решающее значение.
Соответствующую информацию сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Он в комментарии объяснил, чего добились наши военные с помощью освобожденных территорий.
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ВСУ объяснили, почему наступление на Харьковщине было успешным
По словам спикера восточной группировки войск, контрнаступление украинских войск на Харьковщине было детально спланировано.
Сергей Череватый рассказал, что к успеху привела совокупность фактов:
- замысел генерального командования ВСУ;
- детальное планирование операции;
- обманные маневры;
- самые неожиданные для врага места прорыва;
- а также, безусловно, боевой дух украинских военных.
По словам спикера, контрнаступление имело решающее значение, ведь именно это позволило:
- ВСУ перечеркнуть планы россиян продвинуться в Барвенково и Славянск и окружить украинскую группировку войск на Донбассе;
- отразить врага от столь важного военного и промышленного центра, то есть от Харькова. Более того, это сделало невозможным его артиллерийские обстрелы.
Важно и то, что контрнаступление позволило "сломать моральный дух россиян, которые хвастались, что за 2 – 3 дня возьмут Киев". Взамен за несколько дней сбужали.
Планы освободить полностью всю Украину есть, планомерно готовятся операции. Здесь важный аспект – западная помощь, которую мы быстро осваиваем,
– объяснил Сергей Череватый.
ВСУ освободили почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила вечером 12 сентября, что ВСУ удалось освободить тысячи квадратных километров украинской земли.
Почти 6 тысяч квадратных километров,
– лаконично написала Маляр.
Владимир Зеленский 10 сентября рассказал, что наши защитники и защитницы ценой невероятных усилий только за первую декаду сентября освободили 2 тысячи километров украинской земли.
Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать,
– сказал президент.
Также Владимир Зеленский обратился и к оккупантам и сказал, что боящиеся возвращаться в россию могут сдаться в плен. Ведь Украина гарантирует им соблюдение прав в соответствии с Женевской конвенцией.
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