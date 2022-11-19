В ВСУ опровергли информацию о сбитии российского Су-35 с помощью NASAMS

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины опровергло информацию об уничтожении российского истребителя Су-35 с помощью зенитного ракетного комплекса NASAMS.

В воздушных силах ВСУ призвали проверять информацию перед опубликованием.

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Информация, которая распространяется в соцсетях по поводу сбития российского Су-35 украинским ЗРК NASAMS, не соответствует действительности!,

– говорится в сообщении.

О чем речь

19 ноября с утра Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщал, что ВСУ с помощью норвежского комплекса NASAMS в районе Бахмута сбили новейший и высокоточный истребитель. По их информации, пилот катапультировался, но не выжил.

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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS поступили в Украину в начале ноября, ВСУ уже активно используют эти системы. Во время массовой атаки на Украину 15 ноября системы противовоздушной обороны NASAMS перехватили 100% вражеских ракет.