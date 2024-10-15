В ВСУ подтвердили назначение Олега Ляшко комбатом
В Силах обороны дали официальный комментарий относительно назначения Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем. Следовательно, решение о его перемещении на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР.
Об этом сообщили в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ. Там рассказали детали кадрового решения.
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Олег Ляшко стал комбатом
В сообщении говорится, что по данным, полученным от 63-й ОМБР, лейтенант Ляшко за 2 года службы в этой бригаде зарекомендовал себя наилучшим образом.
"Относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность", – отметили там.
Указывается, что во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожено сотни единиц техники и живой силы врага.
В сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.
Поэтому, учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады, отмечают военные.