В ВСУ подтвердили назначение Олега Ляшко комбатом

В Силах обороны дали официальный комментарий относительно назначения Олега Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем. Следовательно, решение о его перемещении на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР.

Об этом сообщили в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ. Там рассказали детали кадрового решения.

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Олег Ляшко стал комбатом

В сообщении говорится, что по данным, полученным от 63-й ОМБР, лейтенант Ляшко за 2 года службы в этой бригаде зарекомендовал себя наилучшим образом.

"Относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность", – отметили там.

Указывается, что во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожено сотни единиц техники и живой силы врага.

В сентябре ББС 63-й ОМБР вошел в топ-10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.

Поэтому, учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады, отмечают военные.