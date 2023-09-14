Фантастический успех ВСУ: воины поразили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков"

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери. В частности, на флоте. Украинские защитники подтвердили поражение российских патрульных кораблей типа "Василий Быков" утром 14 сентября.

Радостную новость СтратКом ВСУ сообщил вечером 14 сентября. Уже известно, что корабли страны-террористки имеют некоторые повреждения.

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Утром силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота России в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения,

– говорится в сообщении.

На море России очень не везет

России наносят масштабные потери. Страна-террористка не имеет успехов ни на суше, ни в море. Последние несколько дней особенно печальны для российского флота. Накануне в Черном море наши герои уничтожили очередной катер типа КС-701 "Тунец" (да, с неймингом у окупантов – беда, в конце концов, как и со всем остальным).