Прилет по штабу Черноморского флота России: в ВСУ подтвердили успех операции
Конец сентября оказался очень "жарким" для оккупантов в Крыму. Особенно приятным был день 22 сентября. Тогда мощно прилетело по штабу Черноморского флота России.
По состоянию на 16:00 в ВСУ подтвердили удар. Этот день и прилет приближает деоккупацию Крыма.
Обратите внимание Момент атаки по Черноморскому флоту России в Крыму попал на видео
22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе,
– говорится в сообщении.
Мощный удар по Черноморскому флоту
В Севастополе 22 сентября произошел мощный взрыв. В местных чатах началась паника. Впоследствии стало известно, что прилетело в штаб Черноморского флота. В Воздушных силах ВСУ отметили: оккупантов предупреждали о том, что "продолжение следует".
Взрыв был настолько мощным, что его признали даже в минобороны России. Очевидно, захватчики не додумались, как скрыть такой масштабный "хлопок", чтобы "дальше говорить, что все идет по плану". Сначала даже заявили о погибшем российском военном. Хотя, учитывая, как активно Россия лжет, умаляя свои потери, "двухсотых" может быть гораздо больше. Впоследствии российская пропаганда "переобулась в воздухе" и заявила, что оккупант якобы пропал без вести.