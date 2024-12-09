В Украине появится военный омбудсмен: нардеп сказал, какими будут его обязанности

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в нашем государстве появится военный омбудсмен. Он будет отвечать за защиту прав военнослужащих.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что по конституции Украины, у нас есть только один Уполномоченный по правам человека – это омбудсмен. Все остальные принимаются решением Кабинета Министров Украины.

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Военный омбудсмен

Федор Вениславский отметил, что именно по инициативе исполнительной власти возникают попытки создать определенный механизм для контроля за соблюдением прав человека в определенных сферах.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте обратил внимание, что внедряется институт военного омбудсмена. Министр подтвердил этот механизм, поэтому в ближайшее время он будет внедрен,

– сказал народный депутат.

Военный омбудсмен будет следить за соблюдением всех норм со стороны Министерства обороны в рамках гражданского контроля за сектором безопасности и обороны. Он будет проводить мониторинг соблюдения прав военнослужащих во время службы, процессов мобилизации, при получении отпусков или перевода из части в часть.

Это механизм, который будет дополнительным к деятельности Уполномоченного по правам человека. У омбудсмена, кроме этого, есть еще целое структурное подразделение, которое занимается этими вопросами.

Спикер добавил, поскольку численность Вооруженных Сил Украины значительно возросла, именно поэтому нам нужны новые механизмы, чтобы улучшать состояние прав военнослужащих и минимизировать любые нарушения.

Подытожим, институт военного омбудсмена будет подчиняться Министерству обороны. Этот орган будет заниматься рассмотрением жалоб военных, предоставлением правовой помощи и проведением расследований нарушений, в частности по социальным гарантиям, медицинской помощи или отпусков. Инициатива направлена на системную защиту прав военных и членов их семей.