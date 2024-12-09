Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що за конституцією України, у нас є лише один Уповноважений з прав людини – це омбудсмен. Усі інші ухвалюються рішенням Кабінету Міністрів України.

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Військовий омбудсмен

Федір Веніславський зауважив, що саме з ініціативи виконавчої влади виникають спроби створити певний механізм для контролю за дотриманням прав людини у певних сферах.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у парламенті звернув увагу, що впроваджується інститут військового омбудсмена. Міністр підтвердив цей механізм, тому найближчим часом його буде впроваджено,

– сказав народний депутат.

Військовий омбудсмен слідкуватиме за дотриманням усіх норм з боку Міністерства оборони у рамках цивільного контролю за сектором безпеки й оборони. Він проводитиме моніторинг дотримання прав військовослужбовців під час служби, процесів мобілізації, при отриманні відпусток чи переведення з частини в частину.

Це механізм, який буде додатковим до діяльності Уповноваженого з прав людини. В омбудсмена, окрім цього, є ще цілий структурний підрозділ, який займається цими питаннями.

Спікер додав, оскільки чисельність Збройних Сил України значно зросла, саме тому нам потрібні нові механізми, щоб покращувати стан прав військовослужбовців та мінімізувати будь-які порушення.

Підсумуємо, інститут військового омбудсмена підпорядковуватиметься Міністерству оборони. Цей орган займатиметься розглядом скарг військових, наданням правової допомоги та проведенням розслідувань порушень, зокрема щодо соціальних гарантій, медичної допомоги чи відпусток. Ініціатива спрямована на системний захист прав військових і членів їхніх сімей.