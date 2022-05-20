В ВСУ показали, как украинская авиация "насыпает" российским оккупантам

Россия утверждает, что украинская авиация была уничтожена еще в начале полномасштабной войны. Но все мы знаем, что такое российская пропаганда. Авиация Украины, как Феникс, воскресает из пепла и мастерски уничтожает врагов.

Видео профессиональной работы летчиков опубликовал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко в своем фейсбуке.

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На видео видно, как два украинских вертолета, поднявшись в небо, мастерски отрабатывают ударами вражеские войска. Информацию, где происходит атака, не указали. Однако все могут увидеть, на каком уровне Воздушные силы Украины справляются с тем, кто без приглашения пришел на нашу землю.

Запуск ракеты с украинского вертолета / скриншот с видео

Работа украинской авиации / скриншот с видео

Украинская авиация, которую по версии российской пропаганды уже несколько раз уничтожили, насыпает оркам. И чем дальше, тем сильнее,

– подписал Кочевенко видео.

Свежие потери россиян на войне против Украины по состоянию на 20 мая

На защите Украины стоят как наземные, так и воздушные войска, поэтому врагу не укрыться от пристального взгляда украинской армии. Каждый день любимый список каждого украинца пополняется новыми потерями россиян в личном составе и технике.

личного состава 28 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1 263 (+9) единицы;

боевых бронированных машин – 3 090 (+27) единицы;

артиллерийских систем – 596 (+1) единиц;

РСЗО – 200 (+1) единиц;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 (+1) единицы;

вертолетов – 168 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5) единиц;

крылатых ракет – 103 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) единиц;

специальной техники – 43 единицы.

Последние новости об уничтожении вражеской авиации:

18 мая Воздушные Силы уничтожили бронетехнику армии врага практически одним ударом. Украинская авиация сделала это под прикрытием украинских истребителей. В результате уничтожены не только 20 единиц техники, но и личный состав войск России и его боеприпасы.

Два дня назад, 18 мая, украинские защитники сбили в небе вражеский Су-34 над Купянским районом. Самолет упал в Оскол неподалеку от Подлимана. К сожалению, пилотам вражеского истребителя удалось катапультироваться.

17 мая наши воины сбили еще один российский беспилотник над Днепропетровской областью. Теперь российский дрон типа "Орлан" больше не сможет производить разведку над украинским городом.

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