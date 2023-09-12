Это большая угроза, – в ВСУ рассказали, как россияне влезают в телефоны бойцов

Российские оккупанты пытаются проникать в телефоны украинских бойцов на передовой. Для этого у оккупантов даже есть специальная система.

Об этом рассказал Иван Павленко, руководитель Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ. Он объяснил, почему военные на "нуле" всегда просят журналистов включать в телефоне режим "авиа".

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Скопление телефонов – это большая угроза

По его словам, у россиян есть система "Леер 3". Как рассказал Павленко, эта система "создает обманную базовую станцию, и она может на какой-то территории обнаруживать телефоны и отправлять сообщения".

Она не может послушать ваш разговор, но может определить местонахождение телефона,

– сказал он.

Что такое "Леер 3" Это российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Предназначен для подавления GSM-связи с помощью помех, передаваемых с беспилотника или сбрасываемого устройства. "Леер 3" предназначен для ведения разведки, обнаружения абонентских точек, имитации работы базовой станции сотовой связи и т.п.

Полковник добавил, что скопление телефонов – это большая угроза.

"Мы понимаем, что на территории ведения боевых действий никаких скоплений других людей, кроме военных, не бывает. То есть это однозначно военные. Поэтому, конечно, нужно выключать телефоны, чтобы вас не могли отследить", – отметил Павленко.

Он также подчеркнул, что в 2014 году у Украины было много потерь именно из-за использования мобильных телефонов в зоне боевых действий.

Как защитить свой телефон

Иван Павленко рассказал, что ни один специалист не даст 100% гарантий, что телефон чист. По его словам, самый надежный способ – просто "оторвать" себя от IMEI и номера.

. IMEI – это уникальный номер, идентифицирующий мобильный телефон.

Во-первых, Павленко советует никогда не принимать телефон в подарок, а попросить кого-то купить вам его. То есть не идти лично в магазин.

Во-вторых, как говорит полковник, в телефоне не должно быть ничего, кроме телефонной книги.

"Telegram у меня в телефоне физически не существует. Если мы общаемся, то используем Signal, возможно, WhatsApp. Ну, и в любом случае передаваемая там информация должна быть обрывочная, если вы не знаете сути, то вы ее не сможете сложить в кучу. Ну, а вообще переговоры, касающиеся серьезных служебных вопросов, по телефону просто не осуществляют. Как-то так", – резюмировал он.