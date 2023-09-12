Про це розповів Іван Павленко, керівник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ. Він пояснив, чому військові на "нулі" завжди просять журналістів вмикати на телефоні режим "авіа".

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Скупчення телефонів – це велика загроза

За його словами, у росіян є система "Леєр 3". Як розповів Павленко, ця система "створює оманну базову станцію і вона може на якійсь території виявляти телефони і відсилати повідомлення".

Вона не може послухати вашу розмову, але може визначити місцезнаходження телефону,

– сказав він.

Що таке "Леєр 3" Це російський комплекс радіоелектронної боротьби. Призначений для придушення GSM-зв'язку за допомогою перешкод, які передаються з безпілотника або скидуваного пристрою. "Леєр 3" призначений для ведення розвідки, виявлення абонентських точок, імітації роботи базової станції стільникового зв'язку тощо.

Полковник додав, що скупчення телефонів – це велика загроза.

"Ми розуміємо, що на території ведення бойових дій ніяких скупчень інших людей, крім військових, не буває. Тобто це однозначно військові. Тому, звичайно, потрібно вимикати телефони, щоб вас не могли відслідкувати", – зазначив Павленко.

Він також підкреслив, що у 2014 році в України було багато втрат саме через використання мобільних телефонів у зоні бойових дій.

Як захистити свій телефон

Іван Павленко розповів, що ні один спеціаліст не дасть 100% гарантій, що телефон чистий. За його словами, найбільш надійний спосіб – це просто відірвати себе від IMEI і номеру.

Довідка. IMEI – це унікальний номер, який ідентифікує мобільний телефон.

По-перше, Павленко радить ніколи не приймати телефон у подарунок, а попросити когось придбати вам його. Тобто, не йти особисто в магазин.

По-друге, як каже полковник, у телефоні не повинно бути нічого, крім телефонної книги.

"Telegram у мене в телефоні фізично не існує. Якщо ми спілкуємося, то використовуємо Signal, можливо, WhatsApp. Ну, і в будь-якому разі інформація, яка там передається, має бути обривчаста, якщо ви не знаєте суті, то ви її не зможете скласти до купи. Ну, а взагалі переговори, які стосуються серйозних службових питань, телефоном просто не здійснюють. Десь так", – резюмував він.