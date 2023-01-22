В Украине создают новые воинские части: Наев объяснил цель

Западные партнеры Украины все больше склоняются к тому, чтобы предоставлять Украине не только вооружение советских времен, но и современное. В частности, сегодня ведутся дискуссии о предоставлении нашим военным танков Leopard 2.

Однако эта техника требует новых навыков. Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Следующая фаза войны – о танках

Более того, по мнению Сергея Наева, следующая фаза войны будет связана именно с танками. И не с советскими образцами типа Т-72, а более современными, как Leopard 2 и Challenger.

Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна,

– сказал Наев.

Необходимы навыки

Именно на фоне ожидания поставок современных западных танков в Украину и создают новые воинские части. Ведь подразделения должны научиться пользоваться этой современной техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

"Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон должен, например, быть оснащен Bradley, если мы его получим, или Leopard", – подчеркнул генерал-лейтенант.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

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