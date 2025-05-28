Сухопутные войска усилят контроль за назначением на тыловые должности в ВСУ
- Командование Сухопутных войск ВСУ усиливает контроль за назначением на тыловые должности из-за злоупотребления этими должностями для избежания ответственности.
- Тыловые должности важны для обеспечения Вооруженных сил, но их иногда используют лица, включая коррупционеров, чтобы избежать наказания.
Командование Сухопутных войск ВСУ усиливает контроль за назначением военнослужащих на тыловые должности. Все из-за того, что некоторые используют такие должности как способ избежать ответственности.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Сухопутных войск.
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Почему усилят контроль за назначением на тыловые должности
В Сухопутных войсках отмечают, что тыловые должности, например в сферах логистики, финансово-экономической службы, медицинского обеспечения или обеспечения административных функций – существуют для того, чтобы эффективно обеспечивать Вооруженные силы всем необходимым.
Впрочем, бывают случаи, когда отдельные лица, включая фигурантов коррупционных уголовных дел, пытались воспользоваться тыловыми должностями, чтобы избежать ответственности. В ответ на это командование приняло решение усилить контроль за процессом призыва и назначений на тыловые вакансии.
Так, например, по приказу командира воинской части от 9 мая был отменен призыв на должность бухгалтера для заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко из-за нарушения порядка мобилизации.
"Каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины. Тыловые подразделения не будут "безопасной гаванью" для тех, кто стремится избежать справедливого наказания. Сухопутные войска остаются преданными принципам прозрачности, законности и справедливости во всех аспектах своей деятельности", – отметили в заявлении.