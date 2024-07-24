В ВСУ вступили первые осужденные женщины

В ряды ВСУ вступили первые женщины, которые отбывали наказание в тюрьме. Семь женщин уже прошли ВВК и получили согласие от командиров воинских частей на несение службы.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. Она также рассказала, сколько всего осужденных уже выразили желание присоединиться к рядам ВСУ.

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В ряды ВСУ присоединились заключенные женщины

В Минюсте сообщили, что 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с ВСУ. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.

Сейчас они успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым 7 осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ,

– сообщила Высоцкая.

В Минюсте также добавили, что со дня вступления в силу Закона Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства, 6 101 осужденный изъявил желание присоединиться в ряды Вооруженных Сил Украины. 3823 человек уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение.