Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Вона також розповіла, скільки усього засуджених вже висловили бажання долучитися до лав ЗСУ.

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До лав ЗСУ долучилися ув'язнені жінки

В Мін'юсті повідомили, що 7 жінок, які відбували покарання у в'язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Наразі вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ,

– повідомила Висоцька.

В Мін'юсті також додали, що з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6 101 засуджений виявив бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.