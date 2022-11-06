Украинцы почувствуют на себе: в ВСУ заявили об экоциде и опубликовали жуткие данные

От полномасштабной войны России с Украиной страдает украинская окружающая среда. В Генштабе ВСУ отметили, что последствия экоцида украинцы ощутят на себе.

Российские захватчики наносят колоссальный ущерб украинской окружающей среде. В частности, обстреливают нефтебазы, отравляют почву боеприпасами, а также провоцируют пожары.

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Кроме преступлений против людей, российская армия совершает преступления против окружающей среды — экоциды, – которые, в конце концов, также отразятся на качестве жизни украинцев. В Украине от полномасштабной войны, развязанной Россией, уже пострадали 20% заповедников и 3 миллиона гектаров лесов,

– говорится в сообщении.

Враг разрушает окружающую среду и истощает природные ресурсы.

Сумма ущерба – космическая

Счетная палата сообщила, что оккупанты уже нанесли ущерб украинской окружающей среде на сумму более 1,35 триллиона гривен. В то же время, экологи отмечают, что даже эта сумма не отражает реальную картину.

Пострадала около трети лесного фонда Украины. Некоторые из лесов, к сожалению, мы потеряли навсегда.

Славные украинские черноземы враг превратил в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире. Разминирование будет длиться не менее 10 лет.

Война разрушает не только окружающую среду в Украине, но и уже вызвала ряд проблем для Европы.

Жуткие данные от WWF-Украина

Водно-болотные угодья "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры" находятся под угрозой исчезновения.

8 заповедников и 10 национальных природных парков остаются оккупированными.

20% природоохранных территорий страдают от войны.

Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 6 ноября: смотрите видео