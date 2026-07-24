Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Что сказал Игнат о ракетном ударе в Киевской области?

После российской ракетной атаки днем ​​24 июля Игнатий призвал украинцев всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он отметил, что Россия применяет баллистические ракеты не только ночью, но и днем, а ее целями становится, в частности, гражданская инфраструктура.

По словам спикера, в настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств по мероприятию, которое проходило на месте попадания. Соответствующие выводы должны сделать правоохранительные органы и военные службы.

В то же время Игнат подчеркнул, что в Вооруженных силах Украины уже давно действуют строгие правила безопасности, запрещающие проведение массовых мероприятий.