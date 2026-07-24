Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

Що сказав Ігнат про ракетний удар на Київщині?

Після російської ракетної атаки вдень 24 липня Ігнат закликав українців завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він наголосив, що Росія застосовує балістичні ракети не лише вночі, а й удень, а її цілями стає, зокрема, цивільна інфраструктура.

За словами речника, нині триває з'ясування всіх обставин щодо заходу, який проходив на місці влучання. Відповідні висновки мають зробити правоохоронні органи та військові служби.