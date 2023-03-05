Между Шойгу и генералом Мурадовым конфликт из-за требования взять Угледар, – Генштаб

В высшем военном руководстве России назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте.

В Генштабе ВСУ раскрыли подробности споров в высшем руководстве России.

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Почему между Шойгу и генералом Мурадовым возник конфликт

В феврале 2023 года Путин присвоил командующему восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

Сейчас, по данным Генштаба ВСУ, Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки.

– сообщили в Генштабе.

Потери россиян в войне – колоссальные

С начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на утро 5 марта 2022 на фронте погибли по меньшей мере 153 120 российских военных.

Также оккупанты потеряли свыше 3414 танков, 6 692 боевых бронированных машин, 2 426 артиллерийских систем, 488 РСЗО, 248 средств ПВО, 302 самолета, 289 вертолетов – 289, 18 кораблей и катеров другой техники.



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ