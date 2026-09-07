Как сообщает Госпограничная служба, иностранца обнаружили с помощью служебной собаки во время патрулирования приграничного района.

Что известно о дезертире?

Задержанный рассказал, что его принудительно мобилизовали в ряды вооруженных сил России, после чего он дезертировал. Сначала мужчина выехал в Европу по поддельным документам, однако впоследствии решил пешком добраться до Украины.

В ближайшее время дезертира передадут словацким правоохранительным органам в порядке реадмиссии.



Пойманный дезертир / ГПСУ

Каковы успехи пограничников на фронте?

На Гуляйпольском направлении бойцы пограничного подразделения "Феникс" нанесли удары по позициям российских войск. В ходе боевых действий украинские военные уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", бронетранспортер МТ-ЛБ и другую технику противника.

В то же время на Южно-Слобожанском направлении российские войска продолжают пытаться продвинуться. За два дня бойцы подразделения "Гарт" взяли в плен девять российских военнослужащих.

Кроме того, 20 августа на рассвете мобильная огневая группа ГПСУ обнаружила в своем секторе российскую крылатую ракету. Несмотря на сложность ее поражения из пулемета, пограничникам удалось уничтожить цель благодаря быстрой реакции и профессиональной подготовке.