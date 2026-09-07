Як повідомляє Держприкордонслужба, іноземця виявили за допомогою службового собаки під час патрулювання прикордонного району.

Що відомо про дезертира?

Затриманий розповів, що його примусово мобілізували до лав збройних сил Росії, після чого він дезертував. Спочатку чоловік виїхав до Європи за підробленими документами, однак згодом вирішив пішки дістатися України.

Найближчим часом дезертира повернуть словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії.



Спійманий дезертир / ДПСУ

Які успіхи прикордонників на фронті?

На Гуляйпільському напрямку бійці прикордонного підрозділу "Фенікс" завдали ударів по позиціях російських військ. Під час бойової роботи українські військові знищили реактивну систему залпового вогню "Град", бронетранспортер МТ-ЛБ та іншу техніку противника.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку російські війська продовжують намагатися просунутися. За два дні бійці підрозділу "Гарт" взяли в полон дев'ятьох російських військовослужбовців.

Крім того, 20 серпня на світанку мобільна вогнева група ДПСУ виявила у своєму секторі російську крилату ракету. Попри складність її ураження з кулемета, прикордонникам вдалося знищити ціль завдяки швидкій реакції та професійній підготовці.