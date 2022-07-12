В западных регионах Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
12 июля 2022 , 11:43Читати новину українською
Во всех западных областях Украины прозвучали сирены. Местных жителей просят немедленно пройти в укрытие.
На Западе возможна угроза ракетного удара. Сирены массово прозвучали около 11:40.
К теме ВСУ отогнали врага возле Мазановки и Долины: карта боевых действий по состоянию на 12 июля
В каких областях объявили о воздушной опасности
В укрытиях следует находиться жителям таких областей:
- Житомирская,
- Ровненская,
- Волынская,
- Тернопольская,
- Львовская,
- Хмельницкая,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Закарпатская.