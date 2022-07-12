В западных регионах Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

12 июля 2022 , 11:43
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Во всех западных областях Украины прозвучали сирены. Местных жителей просят немедленно пройти в укрытие.

На Западе возможна угроза ракетного удара. Сирены массово прозвучали около 11:40.

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В каких областях объявили о воздушной опасности

В укрытиях следует находиться жителям таких областей:

  • Житомирская,
  • Ровненская,
  • Волынская,
  • Тернопольская,
  • Львовская,
  • Хмельницкая,
  • Тернопольская,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая,
  • Закарпатская.

 

 
Автор: Ірина Пундор