В российском Заполярье упал самолет с пассажирами: есть жертвы
В России упал самолет Ан-2, на борту которого находилось ориентировочно 12 человек. Предварительно известно, что речь идет о 10 пассажирах и двух членах экипажа.
По данным росСМИ, самолет упал из-за обледенения. Российские спасатели сообщили, что инцидент случился за десять километров от поселка Каратайка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа Архангельской области, пишет 24 Канал.
Заметьте Учился падать: в России разбился истребитель МиГ-31
Что известно о падении самолета
По словам пассажира по телефону, два человека погибли,
– заявили российские спасатели.
Кроме того, известно, что один из погибших – пилот, другой – пассажир. Еще пять человек – тяжело ранены.
Более того, на борту находились два ребенка. Предварительно – они не пострадали. На место падения выехали шесть спасательных снегоходов и вылетел вертолет.
Предварительная причина катастрофы – сильный ветер, обледенение и плохая видимость,
– сообщили росСМИ.
Известно, что самолет летел по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.
Источники среди спасателей рассказали росСМИ, что самолет был рейсовым и эксплуатировался акционерным обществом "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".
Последние падения авиации в России
- Буквально 19 декабря в России разбился очередной вертолет. В этот раз на аварийную посадку в Магаданской области пошел Ми-8. На борту было три человека. Из них – один пострадал.
- Перед этим буквально 16 декабря в Бурятии также разбился Ми-8. Он вспыхнул на аэродроме в Улан-Удэ. Погибли три человека.
- Более того, 2 декабря в Приморском крае России учился падать истребитель МиГ-31. "Обучение" было "успешным" – МиГ вспыхнул в воздухе и упал. Потом появился черный дым. По данным россиян, якобы никаких разрушений на земле нет.