Масштабное смертельное ДТП в Запорожье: погибли 2 пешехода

В Запорожье 28 июля произошла масштабная авария, в которой столкнулись 6 автомобилей. Погибли два человека, еще четверо – травмировались.

В полиции обнародовали детали аварии, произошедшей на улице Европейской примерно в 13:00. Оказалось, что 30-летний водитель BMW сменил направление движения и наехал на припаркованные автомобили. Далее машины столкнулись с находившимися на обочине людьми.

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Что известно о жертвах

Один пешеход погиб на месте аварии. Его личные данные устанавливают. Другой мужчина 1972 года скончался в больнице.



Машины размяли / Фото Нацполиции

Пострадали 5 граждан от 25 до 50 лет. Среди них – одна женщина, имеющая травмы разной степени тяжести. Травмированных доставили в больницу.



Масштабное ДТП в Запорожье / Фото Нацполиции

Водитель был трезв

Правоохранители провели экспертизу, установившую, что водитель был трезв. Его задержали и начали расследование.

Хотя очевидцы рассказывали, что водитель и пассажиры одного из автомобилей были пьяны и пытались скрыться.



Столкнулись 6 авто / Фото Нацполиции

Возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности дорожного движения. Статья предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять машиной до 3 лет.



Водителя задержали / Фото Нацполиции

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