У поліції оприлюднили деталі аварії, що сталась на вулиці Європейській приблизно о 13:00. Виявилось, що 30-річний водій BMW змінив напрямок руху наїхав на припарковані автомобілі. Далі машини зіткнулися з людьми, що перебували на узбіччі.

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Що відомо про жертв

Один пішохід загинув на місці аварії. Його особисті дані встановлюють. Інший чоловік 1972 року народження помер в лікарні.



Машини розім'яло / Фото Нацполіції

Постраждали 5 громадян віком від 25 до 50 років. Серед них – одна жінка, що має травми різного ступеню важкості. Травмованих доставили до лікарні.



Масштабна ДТП у Запоріжжі / Фото Нацполіції

Водій був тверезий

Правоохоронці провели експертизу, яка встановила, що водій був тверезий. Його затримали та почали розслідування.

Хоча очевидці розповідали, що водій та пасажири одного з автомобілів були п'яними та намагалися втекти.



Зіштовхнулись 6 авто / Фото Нацполіції

Відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати машиною до 3 років.



Водія затримали / Фото Нацполіції

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