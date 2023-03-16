В Запорожье 6-летний ребенок выпал с 5 этажа

15 марта спасатели оказали помощь 6-летнему мальчику, выпавшему из окна 5 этажа. Инцидент произошел в Вознесеновском районе Запорожья.

Спасатели ГСЧС отмечают, что ребенок упал на чердак подъезда. Мальчика осторожно сняли оттуда, и на носилках транспортировали в карту скорой помощи.

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Оказалось, что дети играли в комнате, где были открыты окна

15 марта в 10:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Вознесеновском районе Запорожья необходимо оказать помощь маленькому ребенку. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили, что 6-летний мальчик выпал из окна 5 этажа на чердак подъезда.

Специалисты ГСЧС по выдвижной лестнице добрались до пострадавшего, зафиксировали его и, используя носилки, транспортировали в карету быстрой помощи. Как стало известно, дети играли в комнате, где были открыты окна.

Родители на момент инцидента находились дома. От ГУ ГСЧС были привлечены 6 спасателей и 1 единица техники.

Уважаемые родители! С целью недопущения трагических последствий и травмирования несовершеннолетних, спасатели призывают вас не оставлять малолетних детей без присмотра и с детства обучать их основ безопасности,

– отметили в ГСЧС.

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