Маршрут будет проходить через Каменское в Днепропетровской области.

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В Запорожской ОВА призвали следить за ситуацией безопасности. В случае изменения ситуации безопасности коридор закроют.

Сегодня, 15.05.2022, с 10:00 до 14:00 будет открыт зеленый коридор для граждан, желающих выехать из Запорожья на неподконтрольную территорию через Каменское,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в городах Украины

Глава Львовской ОВА сообщил, что россияне утром в воскресенье, 15 мая, нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Согласно данным Максима Козицкого, по состоянию на 8 часов утра данных о пострадавших и погибших нет. В то же время, информацию о наличии и характере разрушений уточняют.

В ночь на 15 мая враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровскую область. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА на официальной странице в телеграме. Отмечается, что оккупанты обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе.

Ночь в Сумской области также прошла не спокойно. Поздним вечером 14 мая оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям села Шпилевка. А в 02:00, 15 мая, враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района.

Достижения Вооруженных Сил Украины

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили 8 воздушных целей:

7 беспилотников типа "Орлан-10",

1 самолет.

Нашим бойцам удалось уничтожить взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.