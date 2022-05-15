Маршрут відбуватиметься через Кам'янске, що у Дніпропетровській області.

До теми Ракетний удар по Львівщині, фосфорні бомби скинули на "Азовсталь": основне за 81 день війни

У Запорізької ОВА закликали слідкувати за безпековою ситуацією. У разі зміни безпекової ситуації коридор закриють.

Сьогодні, 15.05.2022, з 10:00 до 14:00 буде відкрито зелений коридор для громадян, які бажають виїхати з Запоріжжя на непідконтрольну територію через Кам'янске,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація у містах України

Очільник Львівської ОВА повідомив, що росіяни вранці у неділю, 15 травня, завдали ракетного удару по одному з об'єктів військової інфраструктури. Згідно з даними Максима Козицького, станом на 8 годину ранку даних про постраждалих та загиблих немає. Водночас інформацію про наявність та характер руйнувань уточнюють.

У ніч проти 15 травня ворог обстріляв з "Ураганів" Дніпропетровську область. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА на офіційній сторінці у телеграмі. Зазначається, що окупанти обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі.

Ніч на Сумщині також минула не спокійно. Пізно ввечері 14 травня окупанти завдали ракетного удару по околицях села Шпилівка. А о 02:00, 15 травня, ворог завдав значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.

Досягнення Збройних Сил України

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил збили 8 повітряних цілей:

7 безпілотників типу "Орлан-10",

1 літак.

Нашим бійцям вдалося знищити взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.