В Запорожской и Николаевской областях – воздушная тревога: в Харькове слышали взрывы

Днем 30 июля воздушная тревога раздалась в Запорожской и Николаевской областях. В то же время в Харькове местные жители слышали взрывы.

Стоит отметить, что на Харьковщине воздушную тревогу после взрывов не объявляли. Официальной информации от властей по состоянию на 16:50 нет.

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Очевидцы сообщают о столбе дыма

Местные жители и локальные телеграм-каналы сообщают, что после взрывов в городе виден столб дыма. Однако пока официальных подтверждений нет.

По состоянию на 17:00 воздушная тревога объявлена в Николаевской и Запорожской областях. Жителям этих регионов нужно немедленно пройти в укрытие и находиться там, пока сирена не оповестит об отбое тревоги.

Что делать, если услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов, то важно помнить, что это может работать ПВО, Однако, если все-таки был прилет, важно во время тревоги не публиковать никаких фото, видео, названий объектов и их адресов. Всем этим может воспользоваться враг.

Очередной российский обстрел Харькова

! Ежедневно россия доказывает, что является страной-террористом, подтверждая этот статус ударами по гражданским объектам – жилым домам, школам и тому подобное. Предсказать, куда оккупанты будут атаковать в следующий раз – невозможно. Так же невозможно предсказать, куда могут упасть обломки ракет в случае успешной работы ПВО. Поэтому если вы слышите сирены – сразу идите в укрытие и не подвергайте себя опасности.

Ночью 30 июля около 2:23 россия в очередной раз атаковала Харьков. Мэр города Игорь Терехов впоследствии сообщил, что прилетело в Слободской район, к зданию одного из училищ, после чего там возник пожар.

Кроме того, около 5:00 россияне попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно, российская армия для атаки использовала ракеты С-300.

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